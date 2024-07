Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ermittlungen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Gernsbach (ots)

Die Hintergründe eines Disputs am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen Kaltenbronn und Reichental sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Gegen 19:45 Uhr soll es zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem Motorradfahrer und einem Autofahrer gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll es auf dem Parkplatz entlang der Strecke zu einer Körperverletzung gekommen sein: Der 26 Jahre alte Motorradfahrer soll seinem Gegenüber dabei zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 30-jährige Autofahrer soll anschließend in sein Auto gestiegen und rückwärts auf den Zweiradlenker zu gefahren sein. Dabei wurde der Mittzwanziger durch den rechten Kotflügel des Wagens am Knie touchiert. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Den 30-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs, den Motorradfahrer wegen Körperverletzung.

