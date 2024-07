Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Radfahrerin gestürzt

Oberkirch (ots)

Am Mittwochmorgen, stürzte eine 15-jährige Radfahrerin vermutlich alleinbeteiligt und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Mountainbikerin gegen 10:40 Uhr auf der Appenweierer Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar geriet sie mit ihrem Pedal gegen den Bordstein und kam somit zu Fall. Die Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. /al

