POL-IZ: 241106.2 Glückstadt: Dieb macht schnelle Beute

Heide (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Heide zu einem Einbruch und einem Diebstahl von Kupferteilen von hohem Wert gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von Freitag, 14.00 Uhr, bis zum Montag, 06.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam durch einen Zaum Zutritt zu einem Firmengelände in der Hinrich-Schmidt-Straße. Dort drangen sie in eine ...

