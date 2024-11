Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241105.1 Lohe-Rickelshof: Frau betrunken am Steuer

Lohe-Rickelshof (ots)

Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streife am Montagabend eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, weil diese erheblich alkoholisiert war. Die Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 19.20 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt auf der Bundesstraße 203. Hier sollte eine Verkehrsteilnehmerin in einem Jeep auffällig fahrend unterwegs sein, sie geriet teils in den Gegenverkehr. Beamte stoppten das beschriebene Fahrzeug schließlich in Lohe-Rickelshof in der Straße Friedrichswerk. Am Steuer saß eine 58-jährige Urlauberin, die bei einem Atemalkoholtest den Wert von 1,81 Promille erreichte. Getrunken haben wollte die Dame allerdings nur ein Glas Wein. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei der Urlauberin an, die sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell