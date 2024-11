Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241101.5 Heide: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Zaun

Heide (ots)

Am 01.11.2024 um 01:10 Uhr ereignete sich in der Straße Hochfeld ein Verkehrsunfall. Eine Anwohnerin meldete einen Pkw im Graben. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 23-Jährigen fest, der sich als Fahrer des Unfallfahrzeugs zu erkennen gab. Ermittlungen zum Unfall ergaben, dass der Unfallfahrer die Straße Hochfeld in Richtung Hochfelder Weg befuhr. Am Unfallort gerät der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallt im weiteren Verlauf mit einem Zaun und kommt in einer Hecke zum Stehen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch beim Hemmingstedter. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,45 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutprobe beim Beschuldigten an. Ferner nahmen sie ihm den Fahrzeugschlüssel ab und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der eingetretene Schaden infolge des Unfalls beträgt etwa 2.500 Euro. Der Fahrer wird sich in einem Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

