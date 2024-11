POL-IZ: 241101.4 Heide: Widerstand während Verkehrskontrolle

Heide (ots) - Am 30.10.2024 zwischen 12:15 Uhr und 21:45 Uhr kam es in der Heistedter Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter manipulierten erfolgreich an einem auf "Kipp" stehenden Fenster des Hauses an der Gebäuderückseite und drangen so ins Objekt ein. Hier erbeuteten die Einbrecher Bargeld aus einer Geldkassette. Der Sachschaden beläuft sich ...

mehr