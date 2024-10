Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor betrügerischen Bauarbeiten

Stavenhagen (ots)

Am 17.10.2024 erstattete ein 59-jähriger Mann aus der Region eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des Betruges bei der Polizei in Malchin.

Am 10.10.2024 erschien ein Mann mit einem Transporter bei dem 59-jährigen Deutschen zu Hause und machte ihm das Angebot, sein bis lang noch mit Asbest eingedecktes Garagendach für 5.000 Euro zu erneuern. Hierzu begaben sich drei weitere Männer mit einem weißen Transporter auf das Grundstück und begannen mit den Dacharbeiten. Nach lediglich halb fertiger Arbeit forderten die Männer das Geld und ergänzten, dass die Kosten für die restlichen Dacharbeiten insgesamt 13.000 Euro betragen würden. An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die Männer dem 59-Jährigen zuvor ein Komplettangebot für 5.000 Euro wahrscheinlich nur als Lockmittel angeboten haben, wobei der um ein Vielfaches höhere Endpreis von den Tatverdächtigen schlussendlich verlangt wurde. Der Mann bezahlte die geforderten 13.000 Euro nach Beendigung der Dacharbeiten, erhielt jedoch auch auf Nachfrage keine Rechnung. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Arbeiter sehr aufdringlich und setzten den Mann auch zunehmend unter Druck.

Bei den Transportern handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter und einen weißen VW Crafter jeweils mit polnischem Kennzeichen. Die vier Tatverdächtigen sind nach ersten Erkenntnissen polnischer bzw. osteuropäischer Herkunft.

In der Vergangenheit berichtete die Polizei bereits über solche Vorfälle. In diesem Zusammenhang warnen wir vor solchen betrügerischen Bauarbeitern. Gehen Sie nicht auf solche Angebote an Ihrer Haustür ein. Prüfen Sie die Echtheit der Firma und fragen nach einer möglichen Visitenkarte. Es ist nicht üblich, dass Dachdeckerfirmen oder sonstige Unternehmen an Häusern klingeln und ihre Arbeiten anbieten. Seien sie skeptisch und kommunizieren Sie klar, dass sie kein Interesse an den angebotenen Arbeiten haben.

