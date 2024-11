POL-IZ: 241101.1 Itzehoe: Fahranfängerin und Drogeneinfluss unterwegs

Heide (ots) - Am 28.10.2024 um 18:12 Uhr meldete sich ein Jugendlicher beim Polizeirevier Heide und gab an, dass er soeben ausgeraubt worden sei. Demnach hielt ihn eine Gruppe von sieben Personen an der Kreuzung Güterstraße / Wulf-Isebrand-Platz an und forderte ihn auf, der Gruppe zu folgen. In einem Zwischengang in der Straße Markt in Höhe der Hausnummern 16-18 ...

mehr