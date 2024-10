Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241030.5 Heide: Jugendlicher wurde ausgeraubt - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 28.10.2024 um 18:12 Uhr meldete sich ein Jugendlicher beim Polizeirevier Heide und gab an, dass er soeben ausgeraubt worden sei. Demnach hielt ihn eine Gruppe von sieben Personen an der Kreuzung Güterstraße / Wulf-Isebrand-Platz an und forderte ihn auf, der Gruppe zu folgen. In einem Zwischengang in der Straße Markt in Höhe der Hausnummern 16-18 forderten ihn zwei Personen aus der Gruppe zur Herausgabe von Wertsachen auf. Andernfalls werde der Geschädigte körperliche Repressalien erfahren. Daraufhin übergab der junge Mann eine Armbanduhr und eine sog. Männerhandtasche an die Täter. Einen Täter beschrieb das Opfer als männlich, 16-17 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Cargohose und einer orangefarbenen Jacke der Marke "The North Face" mit einer abgesetzten, schwarzen Schulterpartie. Die restlichen Gruppenmitglieder beschrieb das Opfer als dunkel gekleidet mit aufgesetzten Kapuzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat geben können, melden sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940. Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell