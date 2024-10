Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241030.3 Heide: Feuer beschädigt Modehaus

Heide (ots)

Am 30.10.24 um 03:27 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Feuerschein an der rückwärtigen Gebäudeseite eines Modehauses am Markt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Mülleimer fest. Die Flammen bekämpften die Beamten bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr mit Bordmitteln. Nach Ablöschen des Feuers, stellten die Polizisten eine durch die Hitzewirkung geschmolzene Scheibe an der Eingangstür fest. Hierdurch strömte vermehrt Rauch in Gebäudeinnere, welches die Feuerwehr abschließend belüftete. Der eindringende Rauch zog die ausgestellten Waren im Geschäft in Mitleidenschaft. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Den Brandort beschlagnahmten die Polizeikräfte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bei der Kripo Heide unter 0481-940.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell