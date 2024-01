Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Unfälle wegen Eisglätte

Trier (ots)

Am Samstag, den 27.01.2024, gegen 8:55 Uhr, ereigneten sich auf der BAB1, zwischen den Anschlussstellen Hasborn und Wittlich-Mitte zunächst zwei Verkehrsunfälle wegen plötzlich auftretender Eisglätte. Die Richtungsfahrbahn Trier musste für den Verkehr gesperrt werden, dieser wurde an der Anschlussstelle Hasborn abgeleitet. Dadurch staute sich der Verkehr vor der Anschlussstelle und am Stauende kam es zu einem Folgeunfall. In den insgesamt fünf beteiligen Unfallfahrzeugen erlitten fünf Personen leichte Verletzungen. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienst geborgen werden mussten.

Im Einsatz waren je ein Streife der Polizeiinspektion Wittlich und der Polizeiautobahnstation Schweich, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Feuerwehren aus Wittlich, Laufeld und Wallscheid.

Vor diesem Hintergrund werden die Verkehrsteilnehmer zu einer umsichtigen Fahrweise bei den aktuell herrschenden Minusgraden hingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell