Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit bei Beerdigung

Ludwigshafen - Oggersheim (ots)

Im Rahmen einer Beerdigung auf dem Friedhof in Oggersheim gerieten am Samstag gegen 13 Uhr zwei trauernde Familien in einen lautstarken Streit, bei welchem zwischenzeitlich bis zu 30 Personen beteiligt waren. Die Polizei rückte mit starken Kräften an und trennte die Parteien. Zwischen den Familien kam es letztlich im Rahmen der Auseinandersetzung zu diversen Beleidigungen und Körperverletzungen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden allen Beteiligten Platzverweise ausgesprochen.

