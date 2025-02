Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl durch "Wassertrick" - Polizei warnt vor Ablenkungsmanöver

Worms (ots)

Am 24.02.2025 gegen 19:00 Uhr wurde eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Pfrimmanlage Worms Opfer eines Diebstahls. Die geschädigte Frau traf den unbekannten Täter zufällig im Treppenhaus. Im Gespräch bat der Mann darum, ihm ein Glas Wasser zu reichen. Während die Bewohnerin in der Küche das Wasser einschenkte, nutzte der Täter den unbeobachteten Moment und entwendete einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Portemonnaie. Nachdem er das Wasser ausgetrunken hatte, verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, zwischen 30 - 40 Jahre alt - Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild - Leicht gebräunte Haut - Schwarzes, zurückgegeltes Haupthaar - Schwarze Stiefel, schwarze Jeans - Trug eine kleine Umhängetasche der Marke "Gucci"

Personen, die Hinweise zu dem Täter oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Worms zu melden.

Wichtige Warnung:

Dieser Vorfall zeigt eine bekannte Ablenkungstaktik von Dieben, bei der sich Täter unter einem harmlosen Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen, um dort unbemerkt Wertgegenstände zu stehlen. Die Polizei rät dringend:

- Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. - Öffnen Sie die Tür nur mit Sicherheitskette oder Türspion. - Seien Sie bei ungewöhnlichen Bitten misstrauisch. - Informieren Sie im Zweifel sofort die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell