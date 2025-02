Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms- nach Absturz eines Sportflugzeugs Fluglehrer und Flugschüler verletzt

Worms (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es zum Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz in Worms. Nach ersten Erkenntnissen stürzte das Sportflugzeug aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Start ab, überschlug sich und kam auf einem Acker neben dem Flugfeld zum Erliegen. An Bord befanden sich zwei Personen, ein 64-jähriger Fluglehrer und sein 39-jähriger Flugschüler. Rettungskräfte der Wormser Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren schnell vor Ort und konnten die verletzten Personen auf dem Flugzeug bergen. Der 64-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige Flugschüler wurde leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Durch das Bundesamt für Fluguntersuchungen wird ein Gutachter beauftragt.

Weitere Details zu Unfallhergang sowie die genaue Unfallursache sind derzeit Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.

