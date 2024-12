POL-FL: Fahrdorf: 66-jähriger Vermisster angetroffen

Husum (ots) - Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (06.12.2024) kam es in der Matthias-Claudius-Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Die Nutzerin des E-Scooters wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall. Gegen 17.00 Uhr befuhr die Jugendliche mit ...

mehr