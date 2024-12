POL-FL: Fahrdorf: 66-jähriger Rentner aus Fahrdorf vermisst

Gelting (ots) - Gestern Vormittag (11.12.2024) kam es in der Straße Norderholm in Gelting zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizeistation Steinbergkirche hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Nach Angaben der Fahrerin habe sie ihren grauen VW Golf gegen 10.00 Uhr auf dem Parkstreifen in der Straße Norderholm in Fahrtrichtung Pommerby abgestellt. Als sie gegen 11.35 Uhr zu ihrem Wagen ...

