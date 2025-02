Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versammlung in Worms

Worms (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag fand ab 14Uhr in der Wormser Innenstadt eine Versammlung zum Thema Demokratie, Toleranz und Vielfalt statt. Hierzu waren vom gleichnamigen Bündnis 500 teilnehmende Personen angemeldet. Letztlich konnten doppelt so viele Teilnehmer vor Ort die Reden verfolgen. Die Auftaktkundgebung auf dem Sankt Alban Platz vor dem Bahnhof und der anschließende Aufzug durch die Wormser Innenstadt zum Marktplatz verliefen weitgehend störungsfrei. Lediglich eine Person tat zu Beginn ihren Unmut gegenüber der Versammlung derart lautstark kund, so dass diese einer Personenkontrolle unterzogen werden musste. Auch wurde hierbei eine Strafanzeige erfasst. Die friedliche Versammlung wurde durch die Versammlungsbehörde der Stadt Worms, sowie deren Vollzugsdienst und Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Worms begleitet und endete gegen 16:30 Uhr am Marktplatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell