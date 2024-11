LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots) - Eine 24-jährige Weimarerin meldete am Montagvormittag, dass ihr Mountainbike in Weimar-West entwendet wurde. Dieses war an einem Verkehrsschild angeschlossen. Der Täter hatte das Fahrrad wahrscheinlich in Gänze über das Verkehrsschild gehoben und so mitnehmen können. Die Eigentümerin konnte das Fahrrad allerdings orten und führte die Polizeibeamten zum vermeintlichen Fundort. Da es sich dabei aber um ...

