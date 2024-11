Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad geklaut und wiedergefunden

Weimar (ots)

Eine 24-jährige Weimarerin meldete am Montagvormittag, dass ihr Mountainbike in Weimar-West entwendet wurde. Dieses war an einem Verkehrsschild angeschlossen. Der Täter hatte das Fahrrad wahrscheinlich in Gänze über das Verkehrsschild gehoben und so mitnehmen können. Die Eigentümerin konnte das Fahrrad allerdings orten und führte die Polizeibeamten zum vermeintlichen Fundort. Da es sich dabei aber um einen Mehrgeschosser handelte, konnte der Standort des Fahrrades nicht genauer ermittelt werden. Die Anzeige wurde aufgenommen, das Beutegut hatte einen Wert von etwa 700 Euro. Allerdings ließ die Geschädigte nicht locker und meldete ein paar Stunden später, dass sie ihr Rad in einem abgeschlossenen Kellerabteil des Hochhauses gefunden hatte. Die Beamten verlegten erneut vor Ort, ermittelten die 39-jährige Besitzerin des Kellers, die freiwillig aufschloss und das Fahrrad wieder herausgab. Ob sie oder eine andere Person als Täter in Frage kommt, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

