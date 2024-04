Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Imbiss - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (11.04.2024) ist es in Pinneberg zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Imbisses gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten Unbekannte um 02:42 Uhr die Räumlichkeiten und entwendeten Wechselgeld in noch unbekannter Höhe sowie zwei mobile Endgeräte aus dem Verkaufsraum in der Dingstätte.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

