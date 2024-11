Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dachstuhl in Flammen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Gegen halb Fünf informierte die Rettungsleitstelle am Dienstag über einen Dachstuhlbrand in der Straße Zeilbäume. Vor Ort bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Nachdem alle Bewohner der vier Eingänge aus dem Objekt evakuiert waren, begannen die Kameraden mehrerer Wehren mit der Brandbekämpfung. Durch das Feuer, was augenscheinlich in einer Dachgeschosswohnung ausbrach, wurden drei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem 92-jähirgen Bewohner ist der Zustand derzeit kritisch. Für die Löschmaßnahmen mussten die angrenzenden Straßen, so auch die Jenaer Straße, für über drei Stunden gesperrt werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Anwohner wurden durch die Stadt Eisenberg vorerst provisorisch untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht bezifferbar und Gegenstand der Ermittlungen.

