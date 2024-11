LPI-J: Autofahrer übersieht Handzeichen

Jena (ots) - Wie eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße am Montag feststellen musste, waren Unbekannte im Gemeinschaftskeller. Der oder die Unbekannten betraten den Raum und eigneten sich ein Kinderfahrrad im Wert von ca. 200,- Euro widerrechtlich an. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

