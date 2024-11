LPI-J: Laterne umgefahren

Weimar (ots) - Am Montagmorgen, kurz vor 01:00 Uhr, wurde ein 41-Jähriger in Kranichfeld wach, da die Alarmanlage seines vor der Tür abgeparkten Tranporters ausgelöst wurde. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er noch zwei Gestalten davonlaufen sehen. Am Fahrzeug selbst wurden keine Beschädigungen festgestellt, so dass die Alarmanlage vermutlich bereits beim Rütteln am Türgriff anging. Derzeit liegen keine ...

