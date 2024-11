Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Mutmaßlicher Unfallverursacher ermittelt

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei Dietenheim nun einen Verdächtigen.

Ulm (ots)

Bereits am 13.10.24 wurde eine Seniorin bei einem Unfall in der Illertisser Straße verletzt. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5893166).

Infolge eines Presseaufrufs am 23.10.24 meldete sich ein Zeuge beim Polizeiposten Dietenheim. Der befand sich wohl als Ersthelfer an der Unfallstelle und erinnerte sich rund zwei Wochen später noch an das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers. Nun ermittelte der Polizeiposten Dietenheim anhand des Kennzeichens einen 48-Jährigen. Der steht im Verdacht, die Seniorin angefahren und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet zu sein. Gegen ihn wird nun wegen der Unfallflucht ermittelt.

++++2066381 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell