Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, verletzte sich am Sonntag dem 13.10.24 in Dietenheim eine Seniorin.

Am Dienstag (22.10.) wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Bereits am Sonntag vorletzter Woche (13.10.) war gegen 12 Uhr eine 79-Jährige mit ihrem Rollator in der Illertisser Straße unterwegs. Sie lief auf dem Gehweg in Richtung Illertissen, als ein Auto rückwärts von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses auf die Straße fuhr. Dabei soll es wohl zum Kontakt zwischen der Fußgängerin und dem Auto gekommen sein. Die Seniorin stürzte zu Boden. Der Autofahrer erkannte das und kümmerte sich zunächst um die Verletzte. Auch zwei unbeteiligte Zeugen hatten den Vorfall mitbekommen und der Frau ihre Hilfe angeboten. Die Gestürzte konnte von den Zeugen wieder aufgerichtet werden, lehnte aber wohl wegen sprachlichen Barrieren einen Krankenwagen ab. Ohne die Angaben von Personalien setzte sich der ca. 40 bis 50 Jahre alte Mann wieder ans Steuer seines Fahrzeuges und fuhr davon. Die beiden Zeugen, eine Frau und ein Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren, brachten die Frau nach Hause. Da die Schmerzen und Verletzungen wohl doch schlimmer waren, brachte der Sohn der 79-Jährigen sie ins Krankenhaus. Rund neun Tage später erfolgte eine Anzeigeerstattung bei der Polizei Dietenheim. Die ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher und den beiden Helfern. Die Beteiligten sollen sich persönlich oder telefonisch beim Polizeiposten Dietenheim (Tel. 07347/9588070) melden.

