Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Tannheim - Kontrolle übers Motorrad verloren

Nach einem Fahrfehler landete eine 27-Jährige am Montag bei Tannheim im Maisfeld.

Ulm (ots)

Die Bikerin fuhr kurz nach 17 Uhr auf der L300 von Egelsee in Richtung Tannheim. Am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve kam sie wohl aufgrund eines Fahrfehlers zum Sturz. In der weiteren Folge rutschte die Suzuki samt Fahrerin über die Straße und landete in einem Maisfeld. Rettungskräfte und ein Notarzt im Rettungshubschrauber waren vor Ort. Da die Verletzungen wohl doch nicht schwerwiegender waren, brachte ein Krankenwagen die 27-Jährige in eine Klinik. Den Schaden an dem total beschädigten Motorrad schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die L300 bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

++++2061408(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell