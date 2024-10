Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mülltonnenbrand - Hinweise gesucht

Bergneustadt (ots)

Am späten Mittwochabend (30. Oktober), um kurz vor Mitternacht, hat in der Burstenstraße in Bergneustadt eine grüne Mülltonne gebrannt. Zeugen berichteten von zwei männlichen Personen im Alter von etwa 20 Jahren, die sich zur Tatzeit im Bereich der Mülltonne aufgehalten haben. Beide waren schlank und etwa 1,80 Meter groß. Einer von ihnen trug einen weißen Pullover. Nachdem die Mülltonne brannte flüchteten die beiden in Richtung Feuerwehrwache Klein-Wiedenest. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell