Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eine leicht <verletzte Person und hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Bergneustadt (ots)

Am Dienstag (29. Oktober) beabsichtigte ein 91-jähriger Renault-Fahrer aus Bergneustadt gegen 13.40 Uhr von einem Supermarkt-Parkplatz nach links auf die Kölner Straße in Richtung Bergneustadt abzubiegen. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Reichshof, der auf der Kölner Straße in Richtung Gummersbach fuhr, wollte den 91-Jährigen rauslassen. Der 91-Jährige bog auf die Kölner Straße ab und kollidierte mit dem Heck eines Opels einer 70-Jährigen aus Reichshof, die auf der Kölner Straße in Richtung Bergneustadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurde der Opel auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte dort mit dem wartenden LKW. Die 70-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 35.000 Euro.

