POL-GM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Marienheide (ots) - Am Montag (28. Oktober) wollte eine 74-jährige Autofahrerin aus Gummersbach gegen 11:40 Uhr von der Hauptstraße in die Straße "Zur alten Post" abbiegen. Dabei fuhr sie einen 70-jährigen Fußgänger aus Marienheide an, der die Straße "Zur alten Post" überquerte. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

