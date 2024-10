POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Engelskirchen (ots) - Bei dem Brand eines Schuppens in der Straße Lepperhammer am 17. Oktober ist ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich zur Tatzeit drei Kinder aus Gummersbach und Engelskirchen im Alter von 11, 12 und 13 Jahren in dem Bereich aufhielten. Es wurde gezündelt, woraufhin der Brand entstand. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

