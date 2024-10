Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Rangieren - Hinweise gesucht

Lindlar (ots)

Eine Unbekannte ist am Dienstagabend (29. Oktober) beim Rangieren in der Berliner Straße gegen einen geparkten VW gefahren. Anschließend entfernte sie sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Gegen 18.40 Uhr beabsichtigte die Unbekannte, mit ihrem silbernen 1er BMW von ihrem Parkplatz am Fahrbahnrand auszuparken. Aufgrund der Enge der Straße versetzte der Besitzer des VWs seinen Wagen, um der Unbekannten das Herausfahren zu ermöglichen. Beim Rangieren touchierte die Unbekannte mit dem Heck den Heckstoßfänger des VWs und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Frau war etwa 20 bis 22 Jahre alt, hatte einen stabilen Körperbau und schulterlanges, blondes Haar. Sie trug eine weiße Bluse und eine schwarze Jacke.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell