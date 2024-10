Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Radevormwald (ots)

Zwischen 10.30 und 10.50 Uhr am Dienstag (29. Oktober) kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 72-Jähriger parkte seinen grauen Opel Astra in einer Parklücke neben einem Volvo. Zu der Zeit belud eine etwa 40 bis 45 Jahre alte Frau mit langen, blonden Haaren den Volvo mit Einkäufen. Die Frau war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Als der 72-Jährige zu seinem Auto zurückkehrte, fand er Kratzspuren an der hinteren linken Tür und dem Schweller vor. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell