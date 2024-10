Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Unfallflucht mit Radfahrer

Am Mittwoch kam es in der Dalbergstraße in Fulda zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein gestürzter Radfahrer sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Was war passiert? Eine 56-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem Jeep gegen 13:45 Uhr die Dalbergstraße stadteinwärts. Als die Frau nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen wollte musste sie verkehrsbedingt warten. Dies übersah ein Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr und dann in die rechte hintere Fahrzeugseite des Jeeps fuhr. Der Radfahrer stürzte, rappelte sich anschließend auf und fuhr sodann in Richtung Rangstraße davon. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, sollten weitere Zeugen den Sachverhalt gesehen haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Fulda in Verbindung zu setzen.

gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

