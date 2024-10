POL-OH: Geldbörse entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Geldbörse entwendet Bad Hersfeld. Eine 83-jährige Frau war am Dienstag (01.10.), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. In diesem Zeitraum haben unbekannte Täter ihre Geldbörse, die sie in ihrem Rucksack verstaut hatte, unbemerkt entwendet. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie ...

