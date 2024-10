Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse entwendet - Rucksäcke aus Fahrzeug gestohlen - Einbruch in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geldbörse entwendet

Bad Hersfeld. Eine 83-jährige Frau war am Dienstag (01.10.), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße einkaufen. In diesem Zeitraum haben unbekannte Täter ihre Geldbörse, die sie in ihrem Rucksack verstaut hatte, unbemerkt entwendet.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rucksäcke aus Fahrzeug gestohlen

Bad Hersfeld. Zwei Mitarbeiter einer Firma verstauten ihre Rucksäcke in ihrem Firmenwagen, einem Opel Vivaro, welchen sie am Dienstag (01.10.), gegen 12 Uhr, in der Robert-Heil-Straße parkten. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrten stellten sie den Diebstahl der Rucksäcke sowie eines Laserentfernungsmessgerätes im Gesamtwert von rund 750 Euro fest.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Julissa Sauermann

