Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in Souterrainwohnung - Feuerwehr mit Drehleiter im Einsatz - 3 verletzte Personen

Vogelbergkreis (ots)

Schotten. Am Dienstagabend (01.10.) ging gegen 21.00 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Vogelbergkreises die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße in Schotten ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort eine starke Rauchentwicklung und Feuer aus der Souterrainwohnung festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung zeitnah löschen. Bewohner, die sich noch im ersten und zweiten Geschoss des Hauses befanden, wurden über eine Drehleiter gerettet. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Küche der 80-jährigen Mieterin aus. Diese versuchte noch, das Feuer in der verrauchten Küche zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Die Mieterin der Wohnung wurde durch den Brand verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Des Weiteren wurde eine 57-jährige und eine 61-jährige Hausbewohnerin wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Nach der Brandlöschung wurde das Haus durch die Feuerwehr gelüftet. Hier stellte sich jedoch heraus, dass das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Die unverletzten Bewohner konnten kurzfristig bei Verwandten und Freunden untergebracht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wie es zum Brand kommen konnte, ist Bestandteil weiterer polizeilicher Ermittlungen. Neben der Polizei waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

