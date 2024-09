Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf Pfandsammler eingeschlagen und eingetreten - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend (20. September) soll eine dreiköpfige Gruppe im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Mann angegriffen haben. Bundespolizisten brachten die Verdächtigen zur Wache.

Gegen 18 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Haupteingang des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Gemeinsam mit Sicherheitsmitarbeitern trennten sie die Beteiligten. Ein Bahnmitarbeiter gab an, dass die drei Männer auf einen am Boden liegenden Mann eingeschlagen und getreten haben. Der 45-Jährige äußerte, dass er am Eingang Flaschen gesammelt habe, als plötzlich einer der rumänischen Staatsbürger auf ihn, mit einer Bierflasche in der Hand, zulief und versuchte diese gegen seinen Kopf zu schlagen. Dem Geschädigten sei es gelungen, dem Angreifer die Glasflasche aus der Hand zu schlagen. Daraufhin habe der 41-Jährige ihm zwischen die Beine getreten und er sei zu Boden gesunken. Anschließend soll das Trio (36, 41, 59) ihn gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens verzichtete der Deutsche (45).

Die Einsatzkräfte brachten die drei Verdächtigen zur Bundespolizeiwache, um deren Identitäten festzustellen. Zwei der drei Männer ohne festen Wohnsitz sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Von dem 59-Jährigen fertigten die Beamten Lichtbilder und nahmen dessen Fingerabdrücke.

Die Bundespolizisten erteilten den Beschuldigten einen Platzverweis für den Gelsenkirchener Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung ein.

