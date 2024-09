Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst geklaut und dann Bundespolizist angegriffen - Festnahme angeordnet

Essen (ots)

Am frühen Samstagabend (21. September) soll ein Mann im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Hinzugerufene Bundespolizisten nahmen diesen fest, welcher jedoch wenig später nach diesen schlug.

Gegen 17:30 Uhr informierte ein Drogerie-Mitarbeiter die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über eine Diebstahlshandlung. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 45-Jährigen und den Ladendetektiv. Dieser gab an, dass er beobachtet habe, wie der Mann Kosmetikprodukte im Wert von 128,- Euro in seine Jackentasche und eine Einkaufstüte gesteckt hat. Zudem besteht ein Hausverbot gegen den rumänischen Staatsangehörigen. Wenig später verließ dieser dann die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den Wohnungslosen kurz darauf im Hauptbahnhof. Gemeinsam mit dem Angestellten und dem Tatverdächtigen begaben sich die Uniformierten in die Büroräumlichkeiten der Drogeriekette. Kurz vor dem Betreten versuchte der Mann zu flüchten, konnte jedoch nach wenigen Meter gestellt werden.

Zur Identitätsfeststellung händigte der Beschuldigte seine rumänische Identitätskarte aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Essen ihn zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes aufgrund einer Straftat (besonders schwerer Fall des Diebstahls) ausgeschrieben hat.

Bei der Durchsuchung des Diebes in der Wache schlug dieser einem Polizisten mit seinem Basecap ins Gesicht. Hierbei verspürte der Uniformierte einen leichten Schmerz. Die Einsatzkräfte fixierten den Mann unverzüglich, um weitere Angriffshandlungen zu unterbinden. In den Gewahrsamsräumen trat und schlug der Polizeibekannte mehrfach gegen die Tür und schrie lautstark. Auch die Aufforderung der Bundespolizisten, dies zu unterlassen, ignorierte der Aggressor. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Da der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung trat, wurde zum Zwecke eines beschleunigten Verfahrens die Festnahme durch eine Staatsanwältin angeordnet. Kurz darauf brachten die Beamten ihn in das Gewahrsam der Polizei Essen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Hausfriedensbruch und wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

