Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl führt ins Gewahrsam - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Essen (ots)

Am Freitagnachmittag (20. September) soll eine junge Frau am Essener Hauptbahnhof in einem Lebensmittelgeschäft Ware entwendet haben. Bundespolizisten fanden zudem heraus, dass nach ihr per Haftbefehl gefahndet wird.

Gegen 14:15 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem Discounter am Hauptbahnhof Essen gerufen. Beim Eintreffen der Beamten gab die 20-Jährige sofort zu, dass sie eine Chipstüte und einen Energie-Drink entwendet hat. Der Ladendetektiv hatte beobachtet, wie die Deutsche die Gegenstände aus dem Regal entnommen und anschließend in ihre Tragetasche verstaut hatte. Die Filiale habe sie dann verlassen, ohne diese zu bezahlen.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache nannte die junge Frau den Einsatzkräften ihre Personalien. Ein Fingerabdruckscan bestätigte diese zweifelsfrei. Bei der Überprüfung kam dann zum Vorschein, dass sie von der Staatsanwaltschaft Essen gesucht wird. Das Amtsgericht Essen ordnete Untersuchungshaft an, da die Frau verdächtig ist, in insgesamt elf Fällen Gegenstände oder Ware gestohlen, in Gebäude eingebrochen und gegen bestehende Hausverbote verstoßen zu haben.

Des Weiteren wurde die Wohnungslose gleich dreimal von den Staatsanwaltschaften Essen und Duisburg zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes aufgrund von Straftaten (Diebstahl, Betrug) zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Atemalkoholtest ergab, dass die Gesuchte mit 0,6 Promille alkoholisiert war. Eine Ärztin untersuchte die Frau, bevor sie in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht wurde.

Die Bundespolizisten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell