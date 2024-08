LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Merkers (ots) - Am Freitag, den 16.08.2024 konnten Beamte der Polizei Bad Salzungen gegen 18:15 Uhr ein Moped in der Borntalstraße in Merkers feststellen und kontrollieren. Die Simson hatte kein Versicherungskennzeichen und war offensichtlich "frisiert". Der 26jährige Fahrer war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen, das Moped wurde zur Leistungsfeststellung sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr