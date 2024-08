Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennender PKW

Autobahn 6 - Parkplatz Türkberg (ots)

Am 14.08.24 bemerkt ein 36- jähriger VW Fahrer, welcher die A6 in Richtung Saarbrücken befährt, gegen 13:11 Uhr, dass aus seinem Motorraum Qualm aufsteigt. Um Ursachenforschung zu betreiben, steuert er den Parkplatz Türkberg an.

Als der Mann das Fahrzeug verlässt, beginnt dieses auch schon zu brennen. In Folge dessen brennt der VW Touareg, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, komplett aus.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Allerdings entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden an der Fahrbahndecke.

Für die Einsatzbewältigung war neben der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern auch die Feuerwehr Leininger Land vor Ort.|sme

