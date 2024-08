Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gefälschten Dokumenten aufgefallen...

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

...ist am Dienstag, 13.08.24, gegen 14:15 Uhr, ein 35- jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle. Er wurde als Beifahrer in einem Opel auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim kontrolliert. Hierbei wies er sich zunächst mit einem echten Reisepass aus, jedoch konnten die Kollegen im Rahmen der weiteren Kontrolle noch einen gefälschten Ausweis aus Kroatien, sowie einen gefälschten ungarischen Führerschein auffinden. Hiermit konfrontiert, gab der 35- Jährige an, dass er die Dokumente im Internet bestellt habe. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, außerdem wurden die gefälschten Dokumente sichergestellt. | sme

