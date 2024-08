Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am Dienstag, 13.08.2024, gegen 22:50 Uhr, dass eine männliche Person, bekleidet mit einem blauen Shirt, in der Hartmannstraße den Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß abgestellten Toyota abgeschlagen habe. Im Anschluss sei der Unbekannte mit einer weiblichen Begleiterin zusammen geflüchtet, welche diesen mehrmals mit "Chris" ansprach. Durch eine eingesetzte Streife konnte kurz darauf an der Einmündung Pirmasenser Straße / Steinmetzstraße ein umgeworfenes Straßenschild festgestellt werden, an welchem sich gerade eine männliche, ebenfalls mit einem blauen Shirt bekleidete, Person befand. Diese versuchte nach Erblicken der Streife, sich hinter einem geparkten Pkw zu verstecken. Aufgrund des schlechten Versteckspiels wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er auch den gleichen Vornamen hatte, welcher zuvor gerufen wurde. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. | me

