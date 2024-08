POL-PPWP: Geschwindigkeitsüberwachung

Polizeipräsidium Westpfalz

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion 1 wurde am Montag, 12.08.24, zwischen 14 und 15:30 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung an der B48 von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz in einer 40er Kurve durchgeführt. Von dabei 29 gemessenen Fahrzeugen wurde bei acht eine zu hohe Geschwindigkeit festgestellt. Der Spitzenreiter wurde hier mit 60km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

