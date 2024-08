Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Augenscheinlich betrunken und nichts gelernt....

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

...hatte am Montag, 12.08.24, ein 79- jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern, als dieser mit seinem Toyota gegen 15:05 Uhr in Otterberg unterwegs war. Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei alarmiert, da diese bei dem Herrn Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, als er eine Postfiliale aufsuchte. Als die Beamten den Rentner an seinem Auto antrafen, stellten auch diese bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Weiter gestaltete sich die Gesprächsführung aufgrund der stark lallenden Aussprache des Herrn schwierig. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde der 79-Jährige mit zur Dienststelle genommen und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Auch wurde sein Führerschein einbehalten. Hiervon zeigte sich der rüstige Rentner gegen 18 Uhr dann allerdings unbeeindruckt. Da er noch etwas aus seinem Fahrzeug brauchte, fuhr er kurzerhand mit einem Renault zu diesem, um die dringend benötigten Gegenstände zu holen. Den Mann aus dem Landkreis erwarten nun zwei Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob sich die Spritztour am Ende gelohnt hat, bleibt zu bezweifeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell