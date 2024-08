Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei verletzte Motorradfahrer...

Eulenbis (Kreis Kaiserslautern) (ots)

...waren die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am 12.08.24, gegen 23:54 Uhr, welcher sich auf der K21 zwischen Eulenbis und der L356 ereignete. Beim Versuch, einen dort fahrenden Pkw zu überholen, stürzte zunächst das vorausfahrende Motorrad, welches durch einen 21-jährigen aus dem nördlichen Landkreis gefahren wurde. Der Fahrer des nachfolgenden Motorrades, ein 22-jähriger aus dem Landkreis, stürzte in der Folge aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes ebenfalls. Beide Fahrer gerieten durch ihre Stürze in einen an der Straße befindlichen Graben, aus welchem sie durch die alarmierte Feuerwehr gerettet wurden. Durch den Unfall entstand an beiden Motorrädern Sachschaden. Die beiden Beteiligten wurden mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst, sowie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach.

