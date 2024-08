Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin und Hund nach Unfall verletzt

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Dienstag, den 13.08.2024, querte gegen 8:17 Uhr, eine 18- Jährige aus dem Landkreis Kaiserslautern mit ihrem Hund den Bornweg in Katzweiler. Ein 70- jähriger Dacia Fahrer, welcher von der Hauptstraße in den Bornweg einbog, übersah die beiden und kollidierte sowohl mit der jungen Frau, als auch dem Hund. Durch den Unfall verletzten sich das Tier und seiner Halterin. Da die 18- Jährige zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste, wurde der leichtverletzte Hund durch den Vater der Verletzten in Obhut genommen. Der Dacia Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. |me

