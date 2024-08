Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Unaufmerksamkeit einen Unfall verursacht...

Kaiserslautern (ots)

... hat am 13.08.2024, gegen 11:30 Uhr, eine 25- Jährige aus Kaiserslautern in der Bahnhofstraße. Die junge Dame kam aus dem Bahnhofsgebäude und war hierbei offenbar so mit ihren getragenen Kopfhörern beschäftigt, dass sie einen fahrenden Linienbus übersah und vor diesem auf die Fahrbahn trat. Hierdurch musste der Bus stark abbremsen, wodurch eine 79- jährige Businsassin zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. |me

