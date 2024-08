Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch, 14.08.24, parkte ein 37- Jähriger aus dem Landkreis seinen BMW Clubman an einem Getränkemarkt in der Zollamtstraße. Im Rahmen der Abstellzeit von 12:15 bis 12:40 Uhr wurde durch einen Unbekannten das Heck des BMW vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigt, wodurch ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |sme

