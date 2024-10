Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verfolgungsfahrt nach KFZ-Diebstahl - Dieseldiebstahl

Fulda (ots)

Verfolgungsfahrt nach KFZ-Diebstahl

Fulda/Lauterbach. Am Montagmorgen (30.09.), gegen 4.15 Uhr, sollte ein Fahrzeug in Höhe des Westrings in Fulda durch eine Streife der Polizeistation Fulda einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Person, die das Fahrzeug führte, beachtete die Haltesignale nicht und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im Zuge der Verfolgungsfahrt fuhr das Fahrzeug schließlich im Bereich des Gieseler Forstes, zwischen Niederrode und Giesel, in einen Forstweg, touchierte dort einen Baum und fuhr sich fest. Die Insassen verließen das Auto und flüchteten zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber der hessischen Polizei eingesetzt wurde, nahmen die Einsatzkräfte kurze Zeit später in der Nähe des zurückgelassenen Pkw vier tatverdächtige Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren fest.

Bei den von der Polizei Fulda aufgenommen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Range Rover nach derzeitigen Erkenntnissen in den Stunden zuvor vom Hof eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Lauterbach entwendet worden war. Ob die vier Personen damit in Verbindung stehen und wer am Steuer des Fahrzeugs saß, müssen die weiteren Ermittlungen nun klären.

Alle vier Personen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen, beziehungsweise an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Wer entsprechende Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dieseldiebstahl

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (27.09.) und Montagmorgen (30.09.) Diesel im Wert von rund 100 Euro aus einem Ford Transit. Am Fahrzeug, dass auf dem Parkplatz einer Gaststätte Höhe Steinauer Straße parkte, entstand rund 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell